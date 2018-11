Portugal/Angola

O Presidente angolano admitiu hoje a possibilidade de acelerar o processo de privatizações em Angola caso se mantenha a tendência de queda do preço de barril de petróleo, defendendo que o atual valor é "mau" para quem produz.

João Lourenço falava em Lisboa, em conferência de imprensa, no final de três dias de visita de Estado a Portugal, tendo sido questionado pelos jornalistas sobre as consequências da forte queda do preço do barril de crude no mercado internacional, desde logo no programa de privatizações, que deveria prolongar-se até dezembro de 2019.

"Nós temos um calendário de privatizações que (...) pode vir a ser influenciado caso o preço do barril de petróleo siga esta tendência baixista. Se seguir essa tendência baixista, com certeza que o calendário deverá ser ajustado com mais facilidade", explicou, admitindo que o processo venha a ser mais rápido.