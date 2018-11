OE2019

O secretário-geral do PS afirmou hoje que as propostas de alteração ao Orçamento, se forem todas aprovadas, elevam o défice em 2,85%, apontando o CDS como campeão do despesismo e o PSD com a medalha de prata.

António Costa apresentou os cálculos sobre o impacto orçamental das propostas do PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV na abertura formal das Jornadas Parlamentares do PS, em Portimão.

"Sabemos bem que, em ano eleitoral, os partidos da oposição, ou mesmo os que não sendo da oposição não estão no Governo, sentem a tentação de apresentar propostas para eleitor ver. Este ano batemos quase o recorde de propostas apresentadas, mais de 900", começou por apontar.