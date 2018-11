Brexit

Os dirigentes do Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, apelaram hoje à primeira-ministra britânica Theresa May para deitar "o 'backstop' ao lixo", disposição do acordo do Brexit para a fronteira com a República da Irlanda.

"Senhora primeira-ministra, a mensagem deste Congresso, expressa por cada secção do partido, é deitar ao lixo o 'backstop'", declarou Nigel Dodds, vice-presidente dos unionistas e porta-voz do partido sobre o 'Brexit', a saída do Reino Unido da União Europeia.

Em causa está a cláusula designada 'backstop', que forçaria a Irlanda do Norte a permanecer integrada nas estruturas comunitárias para evitar o estabelecimento de uma fronteira com a República da Irlanda.