A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisou hoje que "esta legislatura ainda não terminou" e que depois do Orçamento do Estado para 2019 o partido dará prioridade a temas que "estão em aberto", como a legislação laboral.

Na conferência de imprensa que hoje deu em Lisboa depois da Mesa Nacional do BE - a primeira após a Convenção Nacional de há duas semanas --, Catarina Martins deixou claro que os bloquistas vão continuar "fiéis ao acordo assinado em 2015" com o PS, considerando-o "muito importante para o país".

"Para o Bloco de Esquerda esta legislatura ainda não terminou e, portanto, no pós-Orçamento do Estado para 2019 nós damos prioridade a dossiês que estão em aberto em comissões, que não estão fechados e que respondem a compromissos ou a expectativa popular nesta solução", avisou.