Acidente/Borba

O Presidente da República (PR) distinguiu hoje a responsabilidade objetiva e subjetiva no colapso da estrada de Borba, dizendo que a primeira é própria da administração pública perante familiares das vítimas e a segunda depende das investigações a ser feitas.

À saída da cerimónia do juramento de Hipócrates dos médicos recém-formados na região sul do país, que esta tarde decorreu na Aula Magna, em Lisboa, o Presidente da República reagiu às declarações do primeiro-ministro, António Costa, que na sexta-feira, numa conferência de imprensa de balanço de três anos de Governo, no Porto, disse não haver evidência de uma responsabilidade do Estado no colapso da estrada de Borba.

Marcelo Rebelo de Sousa diferenciou a responsabilidade que possa existir em "duas vertentes", uma objetiva e outra subjetiva.