Acidente/Borba

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje, em Esposende, que "há uma falha notória do Estado" no caso da queda de uma estrada em Borba e defendeu que "a culpa não pode morrer solteira".

"Há uma falha notória do Estado, seja a nível central, seja a nível local", disse Rui Rio, sublinhando a necessidade de se apurar responsabilidades.

Rui Rio falava à margem da Festa da Europa, que juntou mais de 2750 pessoas em Esposende