Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse hoje que, apesar do pacto com Espanha para garantir o apoio do Governo espanhol ao acordo do 'Brexit', a posição de Londres sobre a soberania de Gibraltar "não mudou, nem mudará".

À saída de uma reunião de trabalho em Bruxelas com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e antes de reunir-se com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, Theresa May declarou que a posição do Reino Unido sobre a soberania de Gibraltar "não mudou, nem mudará" e que o seu Governo tem orgulho que o pequeno enclave seja britânico.

A primeira-ministra britânica explicou que Londres trabalhou de forma "construtiva e sensível" com o Governo espanhol para solucionar a questão de Gibraltar, e agradeceu a habilidade política do ministro Chefe de Gibraltar, Fabian Picardo, que liderou as negociações do lado do 'Rochedo'.