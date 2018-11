Actualidade

A líder do CDS-PP acusou hoje o PSD de ser "o partido do socorro" do Governo, reforçando que os centristas são o único partido que "não quer ter nada a ver" com o PS nem com António Costa.

A discursar em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, na tomada de posso dos órgãos concelhios daquele município, Assunção Cristas respondeu ao primeiro-ministro, António Costa, que acusou o CDS-PP de ser "campeão do despesismo orçamental", dizendo que o seu partido "não recebe lições" de finanças públicas e de despesa "de quem foi número dois de um Governo que levou o país à banca rota".

Para Assunção Cristas, "hoje em Portugal há um único partido que não quer nada a ver com o PS e António Costa e chama-se CDS".