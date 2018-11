Actualidade

A segunda mão da final da Taça Libertadores de futebol, a primeira entre equipas argentinas, foi hoje adiada para domingo, na sequência do ataque ao autocarro do Boca Juniors por adeptos do rival River Plate.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, anunciou que o encontro "se joga no domingo, pelas 17:00", em Buenos Aires (20:00 em Lisboa).

A segunda mão da final da 'Champions' sul-americana já tinha sido hoje adiada duas vezes, depois de o autocarro que transportava os jogadores Boca Juniors ter sido atacado por adeptos River Plate.