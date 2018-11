OE2109

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje, em Esposende, que o Orçamento do Estado (OE) para 2019 contém "grandes, pequenas e médias mentiras", sendo uma das principais a que se relaciona com o valor do défice.

"O Governo diz que o défice que está no OE são 385 milhões de euros. É mentira. O défice são 975 milhões de euros, o défice anunciado é mentira", referiu.

Falando na Festa da Europa, perante mais de 2.750 pessoas, Rio apontou as cativações como "a segunda grande mentira" do próximo OE.