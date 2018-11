Actualidade

Seis pessoas morreram sábado na queda de um helicóptero no Brasil, tendo os restos mortais sido encontrados pelo Corpo de Bombeiros da zona dos Pico do Itapeva, no interior do Estado de São Paulo, informaram as autoridades.

Segundo os bombeiros, os destroços do helicóptero e as vítimas foram descobertas ao início da noite de sábado após várias horas de buscas, depois de a aeronave ter sido dada como desaparecida.

O helicóptero, propriedade da empresa de indústria farmacêutica Cristália, tinha descolado na manhã de sábado da cidade de Itapira, em São Paulo, com destino a Campos do Jorão, onde chegaria às 11:00 locais (13:00 de Lisboa).