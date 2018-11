Actualidade

O Presidente norte-americano anunciou no sábado que os migrantes requerentes de asilo permanecerão no México enquanto os seus pedidos estiverem a ser examinados no Estados Unidos da América, confirmando um acordo revelado pelo futuro Governo mexicano.

"Os migrantes na fronteira sul não poderão entrar nos Estados Unidos até que as suas reivindicações sejam aprovadas individualmente pelos tribunais", disse Donald Trump.

