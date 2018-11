Actualidade

Um sismo de magnitude 5 na escala de Richter atingiu hoje o estado venezuelano de Trujillo, no oeste do país, mas as autoridades informaram que não há registo de vítimas ou danos.

De acordo com a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas (Funvisis), o sismo foi sentido às 04:41 (20:41 em Lisboa), com epicentro localizado a oito quilómetros a sudoeste da capital de Trujillo.

A organização pediu aos venezuelanos que permanecessem calmos e lembrou que "os terremotos não podem ser previstos".