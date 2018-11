Actualidade

A Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), dirigida pela sua maestrina titular, Joana Carneiro, estreia hoje "Cassini --- para Orquestra Sinfónica", uma obra encomendada ao compositor Luís Tinoco, para celebrar o seu 25.º aniversário.

O concerto celebrativo realiza-se às 17:00, no grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e, além da estreia absoluta da peça de Luís Tinoco, o programa inclui o Concerto para Violoncelo, de William Walton, em que é solista Johannes Moser, e "Assim Falou Zaratustra", de Richard Strauss.

Em declarações à agência Lusa, Luís Tinoco afirmou: "Foi com grande felicidade que aceitei o desafio para me associar a este momento de celebração na vida de uma orquestra com tantos músicos e amigos que muito admiro".