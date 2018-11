Actualidade

Forças de segurança indianas mataram hoje quatro suspeitos rebeldes na Caxemira indiana, dois dias depois de uma operação na mesma zona ter resultado em seis mortos, informou a polícia.

Os confrontos tiveram lugar no distrito de Kulgam, no sul de Caxemira, de acordo com a agência de notícias Press Trust of India (PTI), que cita o Exército.

Na sexta-feira, pelo menos seis insurgentes foram mortos por forças de segurança indianas, que consideraram a operação uma das "mais bem-sucedidas" do ano.