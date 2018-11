Actualidade

No primeiro dia da Feira do Livro de Guadalajara (México), Gonçalo M. Tavares declarou a escrita como um ato físico e Ricardo Araújo Pereira explicou a utilidade do riso, em sessões onde se falou mais em espanhol do que em português.

Com Portugal como convidado de honra, a Feira do Livro de Guadalajara arrancou com muita pompa e circunstância, com vários discursos políticos sobre a importância do livro e da cultura, sobre o valor económico da língua portuguesa e os milhões de falantes no mundo.

Na abertura, nomeando Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, António Lobo Antunes e José Saramago, o presidente da feira, Raúl Padilla López, resumia essa ligação cultural entre México e Portugal: "Obrigada por escreverem um poema connosco".