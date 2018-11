'Brexit'

O negociador-chefe da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier, disse hoje que chegou a altura de "todos assumirem as suas responsabilidades" com a aprovação do acordo de divórcio do Reino Unido da UE.

"Agora chegou a altura de todos assumirem as suas responsabilidades", disse Barnier, em declarações à chegada ao Conselho Europeu destinado à assinatura de um projeto de acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e a declaração política da relação futura pós-'Brexit'.

"Continuaremos a ser parceiros e amigos" do Reino Unido, referiu ainda Barnier, sublinhando que a UE nunca negociou contra Londres.