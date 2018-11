Ébola

O surto de ébola na República Democrática do Congo já infetou mais de 400 pessoas, sendo que 231 morreram, segundo os mais recentes dados do Ministério da Saúde do país.

As autoridades registaram 403 casos, sendo que 356 foram confirmados laboratorialmente e 47 são identificados como "prováveis" por não ter sido possível ter a prova laboratorial.

Segundo os dados, atualizados no sábado, além destes casos há ainda 56 possíveis infeções em processo de investigação.