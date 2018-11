Venezuela

As atribuições de nacionalidade portuguesa a venezuelanos e lusodescendentes está a aumentar desde 2015, ocasião em que a Venezuela caiu numa crise económica, política e social, segundo dados estatísticos do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).

Até setembro, o IRN concedeu já 232 pedidos de nacionalidade portuguesa a cidadãos venezuelanos e de filhos de mãe portuguesa ou pai português nascidos na Venezuela.

Apenas um pedido de um cidadão venezuelano foi indeferido e 41 foram concedidos em nove meses deste ano.