Actualidade

A cidade da Guarda vai acolher uma Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa para incrementar a formação de jovens talentos no âmbito de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a Orquestra Filarmónica Portuguesa.

O protocolo entre a autarquia e a Orquestra Filarmónica Portuguesa, com sede em Viseu, será celebrado na terça-feira, no dia em que a Guarda comemora o feriado municipal, pelas 21:00, no 'foyer' do grande auditório do Teatro Municipal.

O acordo entra em vigor em janeiro de 2019 e insere-se no quadro estratégico da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027.