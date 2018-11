Actualidade

O projeto Manicómio, dedicado a artistas com doenças mentais, vai ter um espaço próprio em Lisboa, fora de muros hospitalares, e uma coleção de livros dedicados à Arte Bruta, cujo primeiro volume é apresentado no próximo sábado.

O projeto é da responsabilidade de Sandro Resende e José Azevedo, fundadores da Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico P28, que dão aulas de artes plásticas a doentes do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa há cerca de 20 anos.

"Para nós é muito importante que as pessoas que têm experiência nesta doença possam ter um espaço condigno e que não tenha estigmas associados. Por isso mesmo, o nascimento deste projeto, num espaço novo, fora dos muros hospitalares", afirmou Sandro Resende, em declarações à Lusa, sublinhando que o Manicómio "não tem nada que ver com o hospital, tem que ver com as pessoas".