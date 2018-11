Brexit

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, avisou o Parlamento britânico que o acordo hoje validado para a saída do Reino Unido é "o único possível".

"Este é o melhor acordo possível e convido os que têm que o ratificar, como a Câmara baixa do Parlamento britânico, a que tenham isso em consideração. Este é o único acordo possível", disse Juncker, na conferência de imprensa no final da reunião extraordinária do Conselho Europeu.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 validaram hoje o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e a declaração política da relação futura com este país, o primeiro a sair do projeto europeu.