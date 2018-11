Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, escreveu uma carta aos britânicos a garantir que o acordo do 'Brexit' tem em conta os interesses do país e de todos os cidadãos.

Na carta hoje divulgada, mas datada de sábado, Theresa May adianta que "lutará com coração e alma" para entregar o acordo do "Brexit".

"Desde o meu primeiro dia, sabia que tinha uma missão clara à minha frente, um dever a cumprir em vosso nome: honrar o resultado do referendo e assegurar um futuro melhor para o nosso país pela negociação de um bom acordo do Brexit com a União Europeia", escreveu May, recordando a "longa e complexa" negociação.