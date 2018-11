Brexit

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, comunicou hoje à primeira-ministra britânica a vontade de chegar a um acordo que solucione a situação de Gibraltar, território ultramarino britânico reivindicado pelos espanhóis.

"Não se trata apenas de estreitar laços económicos, comerciais, mas também da vontade nobre, segura, verdadeira de chegar a um acordo que resolva este conflito", disse Sánchez, referindo-se à situação de Gibraltar.

O presidente do Governo espanhol informou, na conferência de imprensa após a conclusão do Conselho Europeu, que expôs a Theresa May a vontade do Governo e dos cidadãos espanhóis de estabelecer "as melhores relações bilaterais de todo o tipo" com os britânicos, que definiu como "um povo irmão".