OE2019

O líder parlamentar do PS criticou hoje o "leilão" de propostas de alteração ao Orçamento, considerando que a direita anda "de cabeça perdida à cabeçada", enquanto Bloco e PCP revelam "ansiedade pré-eleitoral" e "impreparação" para funções governativas.

Carlos César fez estas referências sobre a atuação do PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP no debate do Orçamento do Estado para 2019 na sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, que decorreram em Portimão.

Na série de avisos dirigidos às outras forças políticas, o presidente do Grupo Parlamentar do PS começou por frisar que os socialistas têm de recusar "ímpetos menos razoáveis da parte daqueles que tudo querem, sem quererem entender que tudo não pode ser conseguido ao mesmo tempo, correndo-se o risco de comprometer a maior parte do que foi já alcançado".