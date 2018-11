São Tomé/Eleições

O presidente do Ação Democrática Independente (ADI), vencedor das legislativas de São Tomé e Príncipe, disse hoje à Lusa que o partido vai indicar, nos próximos dias, um novo nome para primeiro-ministro, após a recusa do candidato escolhido anteriormente.

"O ADI vai procurar um outro nome, mas tem de reunir as estruturas [do partido], face a este elemento novo, que foi uma atitude pessoal do Olinto Daio", afirmou à Lusa Patrice Trovoada, presidente do ADI e primeiro-ministro do Governo são-tomense em funções, até à nomeação de um novo executivo, o que deverá acontecer esta semana.

Este sábado, Olinto Daio, ministro da Educação, Cultura, Ciências e Comunicação do executivo do ADI, anunciou ter declinado o convite para chefiar um eventual próximo executivo, após ter sido indicado, há duas semanas, pela direção do partido para esta função.