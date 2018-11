Actualidade

A Renault lançou uma auditoria interna sobre as remunerações do presidente executivo, Carlos Ghosn, acusado no Japão de dissimular rendimentos e de malversação no construtor automóvel nipónico Nissan, indicou hoje o ministro da Economia francês.

"A nova liderança da Renault lançou uma auditoria (...) sobre as questões de remuneração e as questões de abuso de bem social para verificar se há alguma coisa que possamos encontrar" no grupo automóvel francês, disse Bruno Le Maire na BFM TV.

A auditoria foi lançada com o "total acordo do Governo", acrescentou Le Maire, em alusão ao facto de o Estado francês controlar cerca de 15% da Renault.