OE2019

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que as propostas de alteração do partido ao Orçamento do Estado (OE), que são mais de 100, incluem medidas de equilíbrio orçamental e de "redução da despesa".

"Há lá propostas que visam uma redução da despesa que é suficiente para cobrir aquilo que são as propostas que visam um aumento de despesa, para não degradarmos as contas públicas, porque isso é absolutamente vital, à exceção de uma proposta, que é a proposta do ISP, do imposto sobre a gasolina e sobre o gasóleo, porque aí, a promessa é do Governo", disse Rui Rio, na Guarda.

Segundo o líder nacional do PSD, que falava na sessão de encerramento da V Academia do Poder Local dos Autarcas Social-Democratas (ASD), "em 2016 o Governo disse que baixaria o imposto [sobre a gasolina e o gasóleo] assim que o preço do petróleo subisse".