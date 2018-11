Brexit

A coordenadora do Bloco de Esquerda pediu "um novo plano para a Europa" face ao que considerou um falhanço do projeto europeu manifestado com a saída do Reino Unido da União Europeia, cujo acordo foi validado hoje.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 validaram hoje o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') e a declaração política da relação futura com este país, o primeiro a sair do projeto europeu.

Catarina Martins considerou que olhar hoje para a União Europeia é perceber "que é um projeto que mostra o seu falhanço".