Actualidade

O presidente da Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, anunciou hoje a suspensão da segunda mão da Taça Libertadores, com os presidentes de River Plate e Boca a agendarem uma reunião para encontrar nova data.

"As equipas não estão em igualdade de condições. A final será reprogramada", disse o dirigente da CONMEBOL, em declarações aos jornalistas, garantindo que os presidentes dos dois emblemas "vão viajar para Assunção para reagendar o jogo".

Segundo adiantou Domínguez, o jogo não poderá ser disputado durante a semana devido à Cimeira do G20, que vai decorrer em Buenos Aires, depois de o Boca ter hoje pedido o adiamento do encontro e a aplicação de sanções ao River na sequência do ataque ao autocarro, no sábado.