Acidente/Borba

As vítimas do deslizamento de terras e colapso de estrada numa pedreira em Borba (Évora), na segunda-feira, foram hoje homenageadas nas imediações do local do acidente por um grupo de familiares e amigos.

No local onde é efetuado o controlo de trânsito nas imediações das pedreiras, na antiga Estrada Nacional (EN)255, um grupo de pessoas depositou ramos de flores e velas, tendo terminado a homenagem às vítimas com uma oração.

"Nós viemos fazer uma homenagem às vítimas desta tragédia, estamos muito emocionados porque foram muitas pessoas", lamentou aos jornalistas Maria Rosa Xavier, que se deslocou da aldeia de Pardais (Vila Viçosa) para participar na homenagem.