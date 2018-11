Brexit

O PCP defendeu hoje que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia visa amarrar aquele país às políticas europeias neoliberais e militaristas, temendo ainda que os direitos dos trabalhadores portugueses não estejam devidamente salvaguardados.

"Sendo um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e da sua relação futura, prevê que o Reino Unido esteja fora estando dentro, de alguma forma. Isto porque claramente fica amarrado a um conjunto de condicionantes e mesmo de políticas de teor neoliberal, securitário, militarista, que são, no fundo, as da União Europeia", defendeu João Ferreira.

Em declarações à Lusa, o eurodeputado e dirigente comunista argumentou que o acordo aprovado na cimeira europeia "visa condicionar a ação de qualquer futuro governo britânico que opte por uma agenda política progressista de saída do Reino Unido da União Europeia".