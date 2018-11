Brexit

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje um reforço das relações bilaterais com o Reino Unido, após a conclusão do processo de saída da União Europeia, de forma a minimizar os efeitos do 'Brexit'

Em declarações esta tarde aos jornalistas, na Amadora, à margem de uma cerimónia sobre o 25 de Novembro de 1975, Assunção Cristas comentou o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia (EU), apontando o posicionamento que Portugal deverá adotar no futuro, caso este se efetive.

"Concluindo-se o processo, Portugal deve, com certeza, procurar ter uma relação bilateral forte com o Reino Unido, por muitíssimas razões: os portugueses que lá vivem, as relações comerciais. Relembro que o Reino Unido é o nosso quarto mercado exportador", sublinhou a líder centrista, num tom cauteloso, uma vez que "o processo ainda não está fechado".