Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse no domingo que Portugal precisa de "acordos alargados" para que os sistemas sociais, económicos e políticos possam ser sustentáveis.

"Precisamos de ter sistemas sociais, económicos e políticos e estáveis, e isso é um problema. Precisamos de acordo e acordos alargados, acordos políticos nessas matérias ou não teremos essa sustentabilidade. E precisamos dela agora, precisamos para o futuro", defendeu.

No discurso de encerramento do jantar comemorativo do 30.º aniversário da Porto Business School, o chefe de Estado sublinhou que esta sustentabilidade depende de "consensos" difíceis de alcançar numa democracia jovem.