Actualidade

O governador do Banco de Portugal afirmou no domingo que as aspirações de bem-estar e equidade dos portugueses excedem a capacidade de produção da economia, defendendo que só com mais crescimento se pode evitar viver com "aspirações limitadas".

"É claro para todos que as aspirações de bem-estar individual e de equidade coletiva da sociedade portuguesa excedem hoje a capacidade de produção da economia. Nós temos aspirações para as quais não temos capacidade de produção disponível e tal desalinhamento só pode ser colmatado com mais e melhor crescimento económico, caso contrário viveremos sempre com aspirações limitadas pela nossa própria incapacidade de gerar o rendimento que as permite satisfazer", defendeu Carlos Costa.

Segundo aquele responsável, sabe-se hoje que o que separa a economia portuguesa do pelotão da frente das economias avançadas é a produtividade de cada hora trabalhada e não o número de horas que cada pessoa trabalha em Portugal, assim como, a qualificação dos recursos humanos, incluindo a qualificação de gestores.