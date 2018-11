Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil anunciou no domingo que o Prémio Manuel António da Mota vai ser atribuído em Angola, em 2019, sublinhando que é com expetativa que vê a reconciliação entre os dois países.

"Nós há já algum tempo que temos vindo a dar apoio social a algumas instituições em Angola e a desenvolver projetos na área da saúde e da escolaridade e, sendo o próximo ano o décimo ano do prémio em Portugal, faz todo o sentido que, sendo a segunda terra do meu pai Angola, que partir de 2019 se comece a atribuir todos os anos um prémio idêntico a este", afirmou António Mota.

O anúncio foi feito na cerimónia de entrega do Prémio Manuel António da Mota, no Porto, onde o administrador disse aguardar com expetativa a próxima visita de Estado a Angola.