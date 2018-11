Actualidade

Um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter foi hoje registado ao largo da costa oeste de Taiwan, tendo sido sentido em Macau e Hong Kong.

De acordo com os meios de comunicação de Taiwan, as autoridades indicaram desconhecer, até ao momento, a existência de vítimas ou de danos materiais.

O Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS) indicou que o abalo foi registado às 07:57 (23:57 em Lisboa), com epicentro a cerca de 100 quilómetros do arquipélago Pescadores (ou Penghu), no estreito da Formosa, e hipocentro a aproximadamente 13 quilómetros de profundidade.