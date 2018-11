Actualidade

Uma caderneta escolar digital, um dos vencedores do Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP) 2017, vai ser implementada em todo o continente através de uma aplicação, disse à agência Lusa fonte do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

O projeto "App Caderneta do Aluno", proposto por Ana Bento, de Abrantes, "é uma funcionalidade de tal modo pertinente" que o IPDJ decidiu implementá-la em "todo o território nacional através da plataforma E360, [instrumento de gestão informático que agrega informação de todos os estabelecimentos de ensino], à exceção das ilhas, que têm autonomia educativa", disse Carlos Pereira, membro do Conselho Diretivo do IPDJ.

Este projeto "permitirá agilizar a comunicação entre encarregados de educação e professores, com recurso a uma aplicação para smartphone", referiu o responsável.