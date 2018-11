Actualidade

"Espiritual", o novo trabalho de Pedro Abrunhosa, é um disco com 15 canções, nas quais o músico exorciza angústias sobre vários assuntos, unidas pela "profundidade da palavra" e pelo som, "gravado à moda antiga".

"A palavra é fundamental no registo da minha escrita de canções, na minha atividade de escritor de canções. Esta atividade é uma atividade de escrita, e, portanto, a palavra é primordial", afirmou, em entrevista à Lusa, acrescentando que as letras "são o fio condutor" do disco, a ser editado na sexta-feira.

O conjunto de 15 canções, que escolheu de um total de 30 compostas ao longo dos últimos dois anos, "faz um bloco", ao qual decidiu chamar "Espiritual" porque, "em tempo de frivolidades, de superficialidade", a Arte "devolve esta profunda capacidade de contemplação, de usufruto, de estremecimento, de encantamento, de iluminação".