Actualidade

Cerca de 50 mil bancários decidem na terça-feira, em referendo, se aceitam a integração dos três sindicatos da banca da UGT num único, de âmbito nacional, extensivo também aos seguros, que se tornaria numa das maiores estruturas sindicais do país.

Na prática, se a operação de fusão dos três sindicatos de bancários e dois de seguros se concretizar, trata-se de transformar a atual FEBASE num sindicato nacional.

A Federação do Setor Financeiro (FEBASE) agrega os sindicatos dos bancários do Sul e Ilhas, do Centro e do Norte e os sindicatos da Atividade Seguradora e dos Profissionais de Seguros, todos filiados na UGT.