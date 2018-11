Actualidade

O cantor e compositor angolano Bonga defendeu hoje que as mudanças que o Presidente de Angola está a efetuar "estão a ser sentidas pelos angolanos", que já veem algo mais do que a "cepa torta" em que o país caiu.

Numa entrevista à agência Lusa, em Luanda, o autor de "Lágrima no Canto do Olho", 76 anos, recusou a ideia de ser propagandista - "não o fui no passado, não o sou agora" -, mas destacou que as ações de João Lourenço estão a ter "grande impacto" quer interna quer externamente.