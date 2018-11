Acidente/Borba

As operações com mergulhadores nas pedreiras de Borba foram suspensas devido ao risco de novos deslizamentos de terras, disse hoje à agência Lusa o coordenador da Unidade de Salvamento Aquático do Distrito de Portalegre.

Segundo Simão Velez, técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) fizeram uma avaliação no local, concluindo que as condições são "mais instáveis", com "risco acrescido" de novos desmoronamentos.

"Com o risco de mais deslizamentos de terras, entendeu-se ser prudente suspender as ações com mergulhadores", sublinhou.