Actualidade

Sete entidades vão ter financiamento no âmbito do Programa de Apoio a Projetos - Apoio Complementar ao Programa Europa Criativa, anunciou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

A Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, a OUT.RA - Associação Cultural e a Procurarte Associação Cultural e Social são as 'entidades líder' apoiadas pelo programa, de acordo com os resultados finais publicados no 'site' da DGArtes.

Como entidades parceiras são apoiadas a Associação Cultural Materiais Diversos, a Duplacena - Produção e Realização de Festivais, Espetáculos e Audiovisuais, a Cultral Trend Lisbon (CTL) e a Companhia de Dança de Almada (CDA).