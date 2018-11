Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje, em Braga, que "o combate à corrupção é uma prioridade central de qualquer democracia", mas admitiu que "faltam meios" em Portugal para esse combate.

"O que falta em Portugal não é mais legislação. Faltam meios e falta uma consciência cada vez mais alargada [para a corrupção]", disse António Costa.

O chefe do executivo falava na Universidade do Minho, num debate com cidadãos, uma iniciativa que assinala os três anos do Governo.