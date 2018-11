Actualidade

Os efeitos da depressão Diana deverão começar a sentir-se a partir da tarde de hoje no grupo ocidental dos Açores, que vai estar sob aviso vermelho, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"No grupo ocidental (Flores e Corvo), e a partir das 18:00 de segunda-feira [hoje], o vento será forte com rajadas até 130 quilómetros por hora e na terça-feira as ondas serão de sudoeste a passar a oeste com altura significativa entre nove a 12 metros, podendo atingir os 21 metros de altura máxima", refere um comunicado do IPMA divulgado hoje.

Face a estas previsões, o IPMA emitiu aviso vermelho para as Flores e Corvo referente a agitação marítima, que vai vigorar das 09:00 às 18:00 de terça-feira.