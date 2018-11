'Brexit'

Portugal tem interesse em manter, quando se negociar um acordo de pescas pós-'Brexit' com Londres, a situação que permite à Noruega pescar em águas britânicas em troca de acesso às suas, disse à Lusa fonte oficial.

"Até agora, o nosso principal interesse na pesca em águas do Reino Unido tem a ver - e esperemos que não haja alterações em 2019 e 2020 - com o facto de a Noruega poder aí pescar, nomeadamente, sarda e verdinho, em troca de possibilidades de pesca de bacalhau em águas da Noruega", sendo que Portugal é um dos Estados-membros que captura bacalhau em águas territoriais norueguesas, segundo fonte oficial do Ministério do Mar.

No entanto, a mesma fonte admite que "não será mesmo nada fácil" a negociação.