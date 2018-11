Brexit

Rejeitar o Acordo de Saída da União Europeia negociado com a UE implica "voltar à estaca zero" e provocar "mais discórdia e incerteza" no Reino Unido, avisou hoje a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Numa declaração hoje na Câmara dos Comuns, em que deu conta da aprovação formal no domingo em Bruxelas do Acordo de Saída do Reino Unido da UE, May apresentou uma escolha aos deputados.

"Esta câmara pode apoiar este acordo, concretizar a votação do referendo e avançar para a construção de um futuro mais brilhante de oportunidades e prosperidade para todos. Ou esta Câmara pode optar por rejeitar este acordo e voltar à estaca zero", resumiu.