Actualidade

Um "contador de histórias" é como se define o cantor britânico Adam Barnes, que vai atuar nos Açores, no sábado, no âmbito do projeto Inspiral, sendo esta a sua primeira experiência nacional de uma série de concertos.

Tendo como palco a Igreja do Convento dos Franciscanos, no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, o britânico, que se encontra em digredssão europeia, irá promover o seu mais recente "Vacancy at NASA", álbum que refere ser sobre a "batalha constante entre usufruir de coisas pelas quais se trabalhou tanto e lembrar o que se teve que passar para chegar lá".

Para Adam Barnes, natural de Oxford, de 26 anos, Damien Rice foi uma "grande inspiração" do seu som no final da adolescência, estando o cantor "constantemente impressionado" com os novos artistas que lhe são recomendados na plataforma 'Spotify'.