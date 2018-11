LC

O futebolista Rafa disse hoje que não troca a presença certa do Benfica na Liga Europa pelo risco de falhar a continuidade na Liga dos Campeões de futebol.

"Nenhum jogador está aqui a pensar na Liga Europa. Estamos a disputar a Liga dos Campeões e é o que vamos fazer. Queremos ganhar amanhã [terça-feira] (visita ao Bayern Munique) e o próximo jogo (em casa com o AEK Atenas)", sublinhou.

À entrada da quinta jornada, os alemães lideram o grupo E com 10 pontos, seguidos dos holandeses do Ajax com oito, enquanto o Benfica soma quatro e os gregos do AEK ainda não pontuaram.