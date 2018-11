Brexit

O voto ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia vai realizar-se no parlamento britânico no dia 11 de dezembro, anunciou a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Segundo adiantou a BBC, serão reservados cinco dias para debate: os três primeiros de 04 a 06 de dezembro e os restantes dois nos dias 10 a 11 de dezembro, tendo lugar o voto no fim do quinto dia de debate.

O "voto significativo", como ficou descrito na Lei de Saída da UE, é necessário para o documento poder ser ratificado em seguida pelo Parlamento Europeu e entrar em vigor a tempo do 'Brexit', a 29 de março de 2019.